Саленко жорстко оцінив перемогу Динамо над Вересом: «Дворова команда»
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Колишній форвард Динамо Олег Саленко в інтерв’ю сайту «Український футбол» прокоментував перемогу київської команди над рівненським Вересом (2:1) у виїзному матчі другого туру УПЛ.
«Футболу було мало. Динамо з Вересом бодається, хоча Рівне – це зараз звичайна, я б сказав, дворова команда. А це зовсім не той рівень футболу, якого ми чекаємо від киян. Розіграшу м'яча немає. Ясно, що вийшли ветерани, той же Ярмоленко, але треба одразу вигравати, робити рахунок і спокійно закінчувати матч. А так – пощастило за великим рахунком, що пенальті був і гравці Вереса теж втомилися. Рівень гри в обох команд був дуже низьким», – сказав Саленко.
13 серпня кияни зіграють матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти Карабаху.
У випадку, якщо Динамо пройде Карабах, наступним суперником стане Твенте або ДАК.