Пономарьов оцінив рішення Динамо не продавати Бражка в Вулверхемптон: «Вони втрачають мотивацію»
Тренер лідера УПЛ має чітку позицію
близько 2 годин тому
Наставник черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився своєю думкою про українського хавбека київського Динамо Володимира Бражка.
Нагадаємо, що взимку 2025 року інтерес до півзахисника виявляв англійський Вулверхемптон, проте можливий перехід так і не було реалізовано.
«Моя думка – Бражка потрібно було продавати. Якщо було запрошення – потрібно продавати. Футболісти, якщо чують, що ними цікавляться клуби, їх не продаєш, то вони втрачають мотивацію.
З таким футболістом безглуздо працювати. Треба вчасно все робити. Якби Динамо в єврокубках за щось боролося, але вони вже минулого року ні за що не боролися», — сказав Пономарьов для Брутального футболу.
