Наставник черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився своєю думкою про українського хавбека київського Динамо Володимира Бражка.

Нагадаємо, що взимку 2025 року інтерес до півзахисника виявляв англійський Вулверхемптон, проте можливий перехід так і не було реалізовано.

«Моя думка – Бражка потрібно було продавати. Якщо було запрошення – потрібно продавати. Футболісти, якщо чують, що ними цікавляться клуби, їх не продаєш, то вони втрачають мотивацію.

З таким футболістом безглуздо працювати. Треба вчасно все робити. Якби Динамо в єврокубках за щось боролося, але вони вже минулого року ні за що не боролися», — сказав Пономарьов для Брутального футболу.