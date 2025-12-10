Костюк оцінив суперника Динамо: «Фіорентина витратила 70 млн євро на придбання гравців»
Фахівець поспілкувався з журналістами
44 хвилини тому
Виконувач обов'язки головного тренера Динамо Ігор Костюк відповів на питання представників ЗМІ перед матчем 5-го туру основного етапу Ліги конференцій проти італійської Фіорентини.
«Звісно, ми слідкували, аналізували гру команди. Фіорентина витратила 70 млн євро на придбання гравців. Також передивлялися матчі, і не скажу, що в тих матчах, в яких «фіалки» поступалися, вони мали програвати. В багатьох із цих поєдинків вони грали із суперниками на рівних. Виконавці, які не грають в основному складі й є гравцями ротації, є доволі якісними. Це гідна команда й, на мій погляд, незаслужено перебуває на останньому місці в чемпіонаті», – цитує Костюка клубна пресслужба.
Матч Фіорентина – Динамо відбудеться в четвер, 11 грудня, на стадіоні «Артеміо Франків», початок – о 19:45 за київським часом.