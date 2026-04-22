Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди у півфіналі Кубка України над Буковиною з рахунком 3:0 та поділився враженнями від матчу. Слова фахівця передає пресслужба киян.

«Металіст 1925» чи «Чернігів»? Це футбол. Хто виграє, з тим і гратимемо. Сьогодні відбулося свято футболу, яке отримало місто Тернопіль. На жаль, поле не зовсім якісне, не розумію, чому в півфіналі команди змушені грати на такому газоні. «Буковина», звісно, хороша команда, це був справжній кубковий матч. Ви бачили, що створено багато моментів, але ми більш якісно виконали те, що планували. І наші швидкі атаки принесли перемогу.

Реалізація моментів, які в нас були, мала бути кращою раніше. Тоді б гра дещо заспокоїлася. Ви самі бачили, як за рахунку 2:0 на своїй половині поля ми програли багато єдиноборств, також на флангах почали «просідати» та провалюватися. Зреагували вчасно, зробили заміни, вирівняли гру та забили ще один м’яч.

«Буковина» – якісна команда. Я давно знаю Сергія Шищенка, його колектив добре підготувався до гри. Ми бачили, особливо в другому таймі, як вони грали розкутіше, коли вже не було чого втрачати, створювали моменти, коли ми «просіли», й за рахунок цього могли забити. Але, повторюся, ми вчасно зреагували, за рахунок замін вирівняли гру, довівши її до впевненої перемоги.

Перемога досягнута зокрема й завдяки Нещерету, який рятував нас. Також ми створювали багато нагод і могли забивати ще. Якщо рахувати кількість моментів у нас та в суперника, гадаю, наша перемога цілком закономірна.

Чи за правилами забито перший м'яч? Ви ж дивитеся футбол? Хто володів м’ячем, коли їхній гравець лежав на газоні? «Буковина» не вибила м’яч за межі поля, коли ним володіла, ми перехопили, організували контратаку та забили. Тут питань не має бути.

Комбінації Волошина і Буяльського? От так поєдналися досвід і молодість 😁. Віталій сьогодні був корисним так само, як і в попередній грі з «Зорею», своєчасно розганяв атаки. Також хороший матч, вважаю, провели Назар і Редушко – давали швидкість, створювали моменти, за рахунок чого ми й перемогли.