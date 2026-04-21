Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко, який став автором дубля у півфіналі Кубка України проти Буковини (3:0), прокоментував вихід команди до фіналу. Нападник розібрав епізод із першим голом та розповів про налаштування колективу на вирішальний матч сезону. Слова наводить пресслужба Динамо.

Одне з головних питань стосувалося моменту, що передував першому взяттю воріт, коли гравець Буковини лежав на газоні:

Я підійшов до їхнього гравця, запитав, що з ним. Він сказав, що все добре. Я попросив гравця Буковини вибити м'яч, але вони не зробили цього. У них було дві спроби, щоб вибити м'яч… Після цього наша команда побігла в контратаку, і я ж не буду стояти. Побіг – і забив. Вважаю, це чистий гол. Можливо, є провина рефері, що не зупинив гру, можливо, Буковини – мені важко розсудити цей момент. Але добре, що забили. Матвій Пономаренко

Пономаренко відзначив високий рівень концентрації гравців Динамо, зокрема молодих партнерів по команді:

Я вважаю, дисципліна справді була на високому рівні. Волошин сьогодні в захисті відпрацьовував у підкатах, я намагався допомагати команді. Хоча себе не можу оцінювати, але дуже старався, як і Редушко. Сьогодні головною метою було вийти до фіналу, ми всі були заряджені, оскільки в кожного величезне бажання скористатися шансом і виграти Кубок. Звичайно, і про чемпіонат при цьому не забуваємо. Матвій Пономаренко

На запитання про те, з ким хотілося б зіграти у вирішальному поєдинку, форвард відповів з натяком на реванш:

Взагалі без різниці, головне – підняти Кубок над головою. Але нещодавно програли Металісту 1925, я в тому матчі не зіграв, тож тепер треба брати реванш. Матвій Пономаренко

У фіналі Динамо зустрінеться з переможцем пари Металіст 1925 — Чернігів. Гра відбудеться 22 квітня.