Костюк розповів, як дізнався про призначення в Динамо
Фахівець отримав довгоочікуваний шанс
9 хвилин тому
Ігор Костюк / Фото - Динамо Київ
Головний тренер Динамо Ігор Костюк розповів, за яких обставин дізнався про рішення власників клубу позбавити приставки в.о. Його слова наводить пресслужба клубу.
У мене вчора була розмова з президентом, під час якої він повідомив про призначення. Це була тривала розмова. Я дізнався про призначення вчора, а сьогодні про це вже було повідомлено публічно.
Я людина, яка не обіцяє швидких чудес, але я обіцяю чесну роботу, зрозумілі процеси та те, що не буде соромно за команду ні сьогодні, ні завтра, - розповів Костюк.
