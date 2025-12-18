Головний тренер Динамо Ігор Костюк розповів, за яких обставин дізнався про рішення власників клубу позбавити приставки в.о. Його слова наводить пресслужба клубу.

У мене вчора була розмова з президентом, під час якої він повідомив про призначення. Це була тривала розмова. Я дізнався про призначення вчора, а сьогодні про це вже було повідомлено публічно.

Я людина, яка не обіцяє швидких чудес, але я обіцяю чесну роботу, зрозумілі процеси та те, що не буде соромно за команду ні сьогодні, ні завтра, - розповів Костюк.