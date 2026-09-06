Костюк зустрівся з керівництвом Динамо. Тренер зробив важливу заяву після матчу з ЛНЗ
Наставник отримав черговий кредит довіри
Головний тренер Динамо Ігор Костюк повідомив, що продовжить тренувати київську команду. Наставник нещодавно зустрівся з керівництвом клубу та гравцями й відчуває їхню підтримку.
«Підтримку керівництва ми відчуваємо. У нас була зустріч із керівництвом і гравцями. Ми все це обговорили. Рухаємося від гри до гри. Потрібно вигравати кожен матч, виправляти помилки, яких припускаємося, і ставати сильнішими», – цитує Костюка клубна пресслужба.
У неділю, 6 вересня, у Києві відбувся матч 5-го туру УПЛ між Динамо та ЛНЗ. Поєдинок видався небагатим на моменти та завершився з рахунком 0:0.
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Наразі команда Костюка посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши сім очок у чотирьох матчах.
У шостому турі чемпіонату України Динамо вдома зіграє з Епіцентром. Матч відбудеться у понеділок, 14 вересня, та розпочнеться о 15:30.
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