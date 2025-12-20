Головний наставник дортмундської Боруссії Ніко Ковач поділився враженнями після перемоги своєї команди над Боруссією з Менхенгладбаха з рахунком 2:0 у поєдинку 15-го туру Бундесліги. Слова хорватського фахівця наводить видання Bild.

«Ми перемогли і знову зіграли на нуль. Думаю, ми здобули заслужену перемогу. Команда добре розпочала, але після перших 30 хвилин виникли деякі проблеми. У другому таймі гра була як у баскетболі – від воріт до воріт.

Команда добре прогресує і ми задоволені станом справ на даний момент. Нам є, що поліпшувати в нашій грі, але це природний процес», – сказав Ковач.