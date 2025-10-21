ФК Шахтар виступив з офіційною заявою щодо ситуації, пов'язаної з українським захисником Юхимом Коноплею, який опинився в центрі скандалу через лайки в соціальних мережах.

У клубі зазначили, що провели внутрішнє розслідування інциденту, який спричинив широкий суспільний резонанс. Раніше користувачі соцмереж звернули увагу на лайки гравця під матеріалами проросійської спрямованості.

«Клуб провів внутрішнє розслідування та детально розглянув усі обставини ситуації, пов’язаної з активністю Юхима Коноплі в соціальних мережах. Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх неприпустимість і щиро попросив вибачення в уболівальників, команди та клубу. Юхим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху Шахтаря, які нині захищають Україну на фронті. ФК Шахтар вважає ситуацію вирішеною та продовжує співпрацю з гравцем у дусі відповідальності, поваги й підтримки українських захисників», – йдеться у повідомленні.

Сам Юхим Конопля вже прокоментував ситуацію, визнавши помилку та наголосивши, що повністю підтримує Україну у протистоянні з агресором.