Ковентрі під керівництвом Лемпарда вийшов в АПЛ вперше за 25 років
Команда не опуститься нижче другої позиції в Чемпіоншипі
близько 3 годин тому
Ковентрі забезпечив собі місце в АПЛ на сезон-2026/27.
У матчі 34-го туру Чемпіоншипа команда зіграла внічию з Блекберном (1:1).
Ковентрі набрав 86 очок і лідирує у турнірі. Клуб вже точно не опуститься нижче другої позиції, що гарантує йому вихід у Прем’єр-лігу.
Другим йде Іпсвіч – 75 очок і має два матчі у запасі. На третій позиції Мілволл – 73 очки, на один матч менше.
Востаннє Ковентрі грав у АПЛ у сезоні-2000/01. Тоді команда посіла 19-те місце і вилетіла. У поточному сезоні її очолює Френк Лемпард, під його керівництвом вона й повернулась у еліту.
Ексгравець Челсі очолив Ковентрі у листопаді 2024 року. До цього він працював з Челсі, Евертоном і Дербі.
