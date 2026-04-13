Денис Сєдашов

У поєдинку 32-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на власному полі поступився Лідсу. Головним героєм зустрічі став нападник гостей Ноа Окафор, який оформив дубль ще у першому таймі.

Вже на 5-й хвилині Окафор замкнув простріл у межах штрафного майданчика, поціливши у нижній кут. Згодом швейцарець подвоїв перевагу своєї команди — після удару з-за меж штрафного м'яч зрикошетив від захисника.

Ситуація для манкуніанців погіршилася на 55-й хвилині. Після перегляду VAR арбітр вилучив захисника господарів Лісандро Мартінеса за грубе порушення правил. Попри гру в меншості, Юнайтед зумів відіграти один м'яч — на 69-й хвилині Каземіро ефектно замкнув головою передачу Бруну Фернандеша.

АПЛ. 32-й тур

Манчестер Юнайтед — Лідс 1:2

Голи: Каземіро, 69 — Окафор, 5, 29

Вилучення: Лісандро Мартінес, 55 (пряма червона картка після перегляду VAR)

Ця перемога дозволила Лідсу піднятися на 15-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ — 36 очок. Манчестер Юнайтед із 55 балами в активі залишається на третьому місці.

