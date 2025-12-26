Лондонський Вест Гем активно працює над підсиленням атакувальної лінії під час зимового трансферного вікна та розглядає одразу кілька кандидатур на позицію центрального нападника.

Одним із пріоритетних варіантів для молотків залишається форвард Вулверхемптона Йорген Ларсен, за яким також стежить Крістал Пелас. Минулого літа вовки відмовилися продавати 25-річного норвежця Ньюкаслу за 55 млн фунтів, що ускладнює потенційні переговори.

Як альтернативу Вест Гем вивчає можливість підписання нападника Ковентрі Елліса Сіммса. Втім, лідер Чемпіоншипу не зацікавлений у продажу 24-річного ексгравця Евертона посеред сезону.

Окремо лондонський клуб зробив офіційний запит щодо Хаджі Райта. Форвард збірної США має у своєму активі 8 голів у 18 матчах поточного сезону Чемпіоншипу, однак відповідь Ковентрі стала несподіванкою. Клуб запросив за нападника 200 млн фунтів, фактично закривши двері для переговорів на даному етапі.

Також нагадаємо, що у Вест Гемі може опинитися український форвард Артем Довбик.