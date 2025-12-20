Лондонський Вест Гем розпочав пошуки форварда на заміну Нікласу Фюлкругу, який близький до переходу в Мілан, і звернув увагу на українського форварда Артема Довбика. За інформацією Get Italian Football News, англійський клуб вже надіслав попередній запит щодо гравця Роми.

Молотобійці вивчають фінансові деталі можливого трансферу, адже Довбик розглядається як головний претендент на роль провідного форварда команди у другій частині сезону. Українець перейшов у Рому влітку 2024 року з Жирони за суму понад 30 мільйонів євро, тож римський клуб не поспішає розлучатися з ним.

У сезоні 2025/26 Артем провів за Рому 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та двома результативними передачами. Контракт Довбика з Ромою діє до 30 червня 2029 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

Раніше Гасперіні висловився про фізичний стан Довбика.