Вінгер Аякса Віктор Циганков попрощався з Жироною, яку зі скандалом залишив. Футболіст збірної України опублікував у Instagram зворушливий пост.

Кожен бачить свою власну правду — ту, у яку він вірить. І дуже складно судити, хто має рацію, а хто ні. Але для мене факти завжди говорили більше, ніж слова. Я ніколи не був проти клубу, а тим більше — проти вболівальників. Саме вони допомагають мені бути тим, ким я є, незалежно від того, граю я за клуб чи за свою збірну. І я завжди намагався дякувати їм своєю грою на полі. Іноді все виходить добре, іноді — ні. Але я завжди віддавався на 100%.

Чому ж наша спільна історія завершилася саме так? Для багатьох це питання. Але, як завжди, відповідь на нього дам лише я. Із сумом у серці, попри все, що сталося за останні два місяці, я хочу лише подякувати вам. За всі історичні моменти, яких ми досягли разом. Я пишався кожним матчем, який зіграв за цей клуб, незалежно від того, де ми грали: у Лізі чемпіонів чи боролися за виживання в Ла Лізі.

Дякую за палку підтримку вболівальників, яка надихала мене й заради якої я прагнув дарувати вам радість під час матчів. Дякую навіть за цей нещодавній досвід, який я пережив. Адже тепер я ціную не лише слова, а й вчинки. Саме це я хочу донести цим повідомленням.

Я вірю, що людяність і повага до інших та їхніх рішень є світлом, яке висвітлює правду. Я вірю у свою правду й рухаюся далі разом із нею. Бажаю футбольному клубу Жирона лише перемог і великої удачі.