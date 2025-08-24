Крапивцов пропустив пять мячів, Циганкова замінили. Вільярреал знищив Жирону у матчі Ла Ліги
Команда українців зганьбилася у поєдинку чемпіонтату Іспанії
близько 1 години тому
Владислав Крапивцов. Фото - Getty Images
В матчі другого туру Ла Ліги Вільярреал на своєму стадіоні приймав Жирону. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 5:0.
Вільярреал забив чотири м’ячі у ворота українського голкіпера Жирони Владислава Крапивцова у перші 28 хвилин матчу.
Український вінгер каталонців Віктор Циганков вийшов у стартовому складі і був замінений на 78-й хвилині.
Вільярреал займає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши шість очок, Вільярреал знаходиться на останній, 20-й позиції (0 балів).
Ла Ліга, 2-й тур
Вільярреал – Жирона – 5:0
Голи: Пепе, 7, Б'юкенен, 16, 28, 64, Марін, 25.