Жирона зменшила цінник на Циганкова
Українець може змінити клуб до закриття вікна
26 хвилин тому
Віктор Циганков / Фото - ФК Жирона
Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков може покинути каталонський клуб до закриття трансферного вікна, повідомляє журналіст Бен Джейкобс в X.
Жирона готова відпустити українця за 20 мільйонів євро, попри те, що в контракті Циганкова прописані 30 мільйонів відступних.
Контракт Циганкова з Жироною діє до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює Віктора у 18 млн євро.
27-річний футболіст встиг взяти участь у першому матчі Жирони в новому сезоні проти Райо Вальєкано (1:3), в якому відзначився асистом.