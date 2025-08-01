27-річний форвард Роми Артем Довбик може змінити клубну прописку цього літа і до українця виявляють інтерес одразу кілька відомих команд.

Як повідомляє портал El Gol Digital, його колишній клуб Жирона розглядає можливість повернути форварда. Проте, каталонці не готові викласти 30 мільйонів євро, які вимагає Рома і пропонують варіант оренди на один сезон.

Нагадаємо, минулого літа Довбик перебрався до столиці Італії саме із Жирони. Після переходу він заявив, що каталонська команда - це маленький клуб, тоді як Рому назвав великою силою в італійському футболі. Ці слова викликали хвилю критики з боку уболівальників Жирони.

У складі римлян українець відіграв 45 матчів у всіх змаганнях, відзначившись 17 м'ячами та трьома результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює його в 30 мільйонів євро, а контракт, що діє, з італійським клубом розрахований до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Довбик відновився і забив гол у контрольному матчі Роми.