Сергій Стаднюк

У стартовому турі іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі поступилася Райо Вальєкано.

Гості зробили серйозну заявку на перемогу вже в дебюті: Де Фрутос відкрив рахунок, а за дві хвилини Гарсія подвоїв перевагу. Наприкінці першого тайму ситуація для каталонців стала катартрофічною – голкіпер Гассаніга сфолив у власному штрафному, отримав пряму червону картку та «привіз» пенальті. Замість нього вийшов українець Владислав Крапивцов, але не відбив удар Паласона. В цілому 19-річний футболіст награв на оцінку 6.

У другому таймі господарі зуміли відповісти лише одним голом: на 57-й хвилині Рока скоротив відставання, але переламати хід матчу команді так і не вдалося. Райо впевнено довів гру до перемоги. Вінгер Віктор Циганков провів на полі весь матч і відзначився асистом в епізоді з єдиним голом команди. У нього – найвища оцінка серед усієї команди (7.4) разом з автором м’яча.

Райо Вальєкано набрав перші очки у турнірній таблиці. Жирона провалила старт у новому чемпіонаті.

Ла Ліга, перший тур

Жирона – Райо Вальєкано 1:3

Голи: Рока, 57 – Де Фрутос, 18, Гарсія, 20, Паласон, 45 (пен.)

Жирона: Гассаніга - Мартінес (Лумбрерас, 58), Крейчі, Лопес, Блінд (Рейс, 58) - Еррера (Лемар, 70), Соліс Ромеро, Рока - Аспрілья (Порту, 46), Міовскі (Крапивцов, 44), Циганков.

Райо Вальєкано: Баталья - Раціу, Луїз Феліпе (Фернандес, 46), Лежен, Чаваррія - Лопес (Валентін, 81), Сісс, Діас (Гумбау, 70) - Гарсія (Пача, 85), Де Фрутос (Нтека, 81), Паласон.

Попередження: Луїз Феліпе, 15

Вилучення: Гассаніга, 43