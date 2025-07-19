Іспанська Жирона продовжує активну підготовку до нового футбольного сезону, проводячи тренувальні збори та поступово визначаючись з кадровими рішеннями. Головний тренер команди Мічел зосереджений на формуванні оптимального складу.

Як повідомляє AS , клуб планує посилення одразу у кількох лініях — обороні, півзахисті та атаці. Єдина зона, яка не викликає занепокоєння у штабу, — це позиція воротаря.

Мічел уже повідомив гравцям, що основним голкіпером команди, як і раніше, буде аргентинець Пауло Гассаніга. Його змінником стане українець Владислав Крапивцов, якого у Жироні цінують за професіоналізм та потенціал.

Мічел розглядає Крапивцова як перспективного другого номера, здатного замінити Гассанігу за необхідності. У клубі впевнені, що українець — це воротар із великим майбутнім, якого треба поступово інтегрувати до основної команди.

На даний момент Владислав провів два матчі за каталонців: проти мадридського Атлетіко (0:4) та Реал Сосьєдад (2:3). Незважаючи на пропущені голи та поразки, головний тренер залишився задоволений прогресом українця та його виступом на полі.

Раніше повідомлялося, що Циганков може стати партнером Трубіна в Бенфіці.