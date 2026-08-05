Денис Сєдашов

Колишній спортивний директор мадридського Реала Предраг Міятович висловився щодо складних переговорів про продовження контракту з вінгером клубу Вінісіусом Жуніором. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про зацікавленість у послугах бразильського форварда з боку лондонського Арсенала.

За словами Міятовича, рішення покинути мадридський клуб заради фінансової вигоди або статусних амбіцій практично завжди виявляється помилковим. Слова наводить Mundo Deportivo.

Краще бути другим номером у Реалі, навіть якщо ти поступаєшся Мбаппе, ніж першим у будь-якій іншій команді світу. Саме це може статися з Вінісіусом або будь-ким іншим, хто пішов: ти йдеш розчарованим, злим, тому що тебе не цінують. Усі ці історії я чув 1500 разів. А потім, через 20 днів чи місяць, ти зустрічаєш того ж гравця в Лондоні, Парижі чи деінде, і перше, що він каже: «Боже мій, як я помилявся». І все це через 2–3 мільйони євро. Це величезні гроші, але з 20 мільйонами євро ти живеш точно так само. А коли захочеш повернутися назад, шляху назад, очевидно, немає. Предраг Міятович

Майбутнє Вінісіуса під питанням. Два топклуби чекають на відповідь бразильця.