Майбутнє вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора залишається невизначеним. За інформацією Sky Sport Germany, бразилець отримав одразу два варіанти для продовження кар'єри – новий контракт з Реалом та предметний інтерес з боку лондонського Арсенала.

Повідомляється, що керівництво мадридського клубу представило представникам футболіста покращену пропозицію щодо нового довгострокового контракту. Реал прагне якнайшвидше завершити переговори та зберегти одного зі своїх ключових виконавців, однак остаточної домовленості сторони поки не досягли.

Тим часом ситуацією уважно користується Арсенал. Хоча офіційної пропозиції мадридцям англійський клуб ще не надсилав, лондонці вже провели контакти з оточенням Вінісіуса та представили своє бачення майбутнього гравця. За даними джерела, «каноніри» готові активізувати переговори, якщо продовження співпраці між бразильцем і Реалом зірветься.

Найближчі тижні можуть стати вирішальними для майбутнього одного з найкращих вінгерів світу. Обидва клуби очікують остаточного рішення 26-річного футболіста, від якого залежатиме подальший розвиток трансферної історії.