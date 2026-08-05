Костюк – одна з найкращих за «бубликами» у сезоні-2026 на рівні WTA
Марта за цим показником поступається лише нейтральній тенісистці
Марта Костюк / Фото - CNN
Українська тенісистка Марта Костюк (№11 WTA) перемогла у матчі другого раунду на турнірі WTA 1000 у Торонто.
Марта з раухунком 7:6 (4), 6:0 обіграла представницю Канади Кетрін Себов (№231 WTA ).
Костюк стала другою за кількістю виграних сетів із рахунком 6:0 на рівні WTA у 2026 році.
24-річна українка має сім таких партій, більше лише у нейтральної тенісистки з російським паспортом Мірри Андрєєвої (8).
У 1/16 фіналу Марта зіграє проти американки Медісон Кіз (№23 WTA).
Костюк здобула 50 перемог на турнірах WTA 1000, Марта – друга в історії України