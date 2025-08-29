Михайло Цирук

Останній ігровий день кваліфікації єврокубків, у який свої матчі провели три українські клуби викликав неоднозначні емоції. Донецький Шахтар у тяжких муках таки дотис Серветт (2:1) та буде виступати в основній стадії Ліги конференцій, і це, мабуть, головний результат вечора. Полісся ніби й полякало Фіорентину, однак у підсумку не витиснуло навіть нічию, а Динамо перемогло Маккабі, проте потрапити до Ліги Європи це не допомогло. Пропонуємо пригадати, як наші команди провели вирішальні поєдинки у боротьбі за євроосінь.

Серветт - Шахтар 1:2. Дякуємо, що хоч так

Скажу відверто, чекав, що Шахтар пройде цього суперника досить легко. Здавалося б, остання команда чемпіонату Швейцарії прямо зараз, цього сезону здобула лише дві перемоги у тепер уже десяти матчах, і то одну з них - над представником нижчих ліг у кубку.

Не змінилося це враження навіть після першого поєдинку, що завершився внічию. Такий результат хотілося сприймати як випадковість, бо ж по грі Шахтар домінував, і це домінування мало б перерости в реалізацію моментів.

Проте у підсумку цей простенький, за всієї поваги, суперник, цілком серйозно претендував на те, аби вибити українського гранда. Це стало можливим через те, що підопічні Арди Турана не виправили помилок, яких припустилися в Кракові. Реалізація моментів, на жаль, не налагодилася.

Шахтар контролював мʼяч 64% ігрового часу, завдав 23 удари по воротах, сім разів влучив у площину, але при цьому забив лише два голи, один з яких з пенальті, а інший уже в додатковий час. При цьому, якщо поглянути на показник xG (2,21), на більше гірники не особливо й награли.

Не зникли, на жаль, і проблеми в обороні донеччан. І річ не лише у пропущеному на контратаці мʼячі на старті другого тайму: були й інші помилки, за які якісніший суперник мав би карати. Причому як до пропущеного голу, так і після.

Звісно, добре все, що добре завершується. Добре, що індивідуальні дії бразильців дозволили заробити пенальті, який реалізував Кевін. Добре, що той таки Еліас по-професорськи розібрався у чужому штрафному на останніх хвилинах додаткового часу, і дозволив Шахтарю уникнути другої поспіль серії пенальті. Чудово, що Україна матиме два представники в основній стадії єврокубків, це справді було дуже важливо.

Проте загалом ця кваліфікація показала, що в Шахтаря Турана ще дуже багато проблем і роботи. Це цілком природно: тренер працює з командою лише кілька місяців. Проте мусимо визнати, що феєрія, яку ми побачили в протистоянні з Бешикташем, буде не щоразу.

Динамо - Маккабі 1:0. Спробували, але не вийшло

Не зробило нам приємний сюрприз київське Динамо, хоча шанс був. Для відродження інтриги в протистоянні підопічним Олександра Шовковського був дуже потрібний швидкий гол, і він стався. Уже на 5 хвилині Герреро замкнув флангову передачу Піхальонка, і після цього кияни мали майже повний матч, аби відіграти один гол. Втім, якось не пішло: Динамо намагалося тиснути, проте цих зусиль було недостатньо, і забити рятівний другий гол так і не вдалося.

Отож, Динамо вилетіло до Ліги конференцій, і в цьому турнірі біло-синім, за логікою, має бути трохи простіше. Хоча, враховуючи те, яких суперників отримала команда Шовковського, а серед них, зокрема, Фіорентина та Кристал Пелас, у Лізі конференцій їм теж не буде надто просто.

Ще один негатив від пониження Динамо, з погляду таблиці коефіцієнтів УЄФА, це менша кількість матчів, які команда проведе в основній стадії єврокубків: тепер їх буде не вісім, а шість. Проте, з іншого погляду, без поєдинків у січні чемпіону України буде простіше планувати своє міжсезоння.

Фіорентина - Полісся 2:3. За крок до несподіванки

Та найбільше у своєму останньому єврокубковому матчі сезону покуражилося житомирське Полісся. У те, що команда Руслана Ротаня матиме бодай якісь шанси на прохід далі, вірили хіба що найбільші оптимісти, однак старт матчу у виконанні української команди справді шокував.

Уже наприкінці першої третини тайму вовки повели з рахунком 2:0: на 2 хвилині відзначився Назаренко, а на 14 просто фантастичний гол вдався Андрієвському. Полісся повірило в себе, продовжувало тиснути, і за змістом цього разу справді провело матч, за який не соромно.

Але ж все одно програло його, попри те, що до 79 хвилини зберігало перевагу у два мʼячі. Спочатку у воротах Кудрика відзначився Додо, за 7 хвилин після цього рахунок у матчі зрівняв Лука Раньєрі, а за хвилину до завершення основного часу легендарний Едін Джеко залишив команду Ротаня ні з чим навіть у межах одного окремо взятого матчу.

Чи можна цього разу похвалити Полісся? Загалом, так: грали знову непогано, і тепер це було вже в рівних складах. Але ж останні хвилини все одно навівають смуток. Чому? Тому що вони чітко показали, що якщо сильним світу цього (а в Лізі конференцій Фіорентина точно належить до таких) буде дуже потрібно, вони зламають опір команд-претендентів на бронзу УПЛ дуже й дуже швидко. А це ще фіалкам навіть не було дуже треба.

Так чи інакше, Полісся подарувало нам цікавий матч, і це точно краще, ніж нудно поступитися 0:1. На жаль, очок до рейтингу України ця гра не принесла, однак емоції точно подарувала. А тепер вовки можуть цілком та повністю зосередитися на УПЛ і Кубку України.

В матеріалі використані фото ФК Динамо Київ, ФК Полісся Житомир, ФК Шахтар Донецьк