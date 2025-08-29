Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи з Маккабі Тель-Авів (1:0).

«Безумовно, результат залежить від головного тренера та дій команди на футбольному полі. Якщо говорити про сьогоднішнє протистояння, ми програли його у першому матчі після вилучення та помилок, яких припустилися, коли пропустили два м’ячі. Мали нагоду сьогодні відіграти це відставання, але нам не вистачило індивідуальної майстерності під час реалізації. Тому маємо такий результат.

Ви кажете, що ми жодного разу не програли Маккабі Т-А у попередніх зустрічах, але не можна порівнювати ті часи із нинішніми, коли в країні йде війна. Сьогодні вночі був один із найсильніших обстрілів України, у результаті якого загинуло на цей момент понад 20 людей, і завали продовжують розбирати. Коли ми прокинулися зранку, найперше читали та дивилися новини, спілкувалися зі своїми близькими та мали грати у такій ситуації. Ви порівнюєте зовсім різні часи та ігри з Маккабі, які були 10 років тому і більше. Я вважаю, що це неправильно.

Якщо ви помітили, сьогодні ми вийшли на поле з пов’язками на руках на знак підтримки наших людей та пошани, оскільки у п’ятницю в Києві оголошено день жалоби», – цитує Шовковського клубна пресслужба.