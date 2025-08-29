Туран: «Це була наша ціль – залишатися у єврокубках»
Шахтар здолав у вирішальному раунді кваліфікації ЛК Серветт
близько 1 години тому
Арда Туран / фото - Шахтар
Після матчу з Серветтом (2:1 у д. ч.) головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував вихід команди до основної стадії Ліги конференцій та окреслив амбіції донеччан.
Радіємо перемозі, адже це було нелегко. Ми пройшли в основний етап, і це була наша ціль – залишатися у єврокубках. Вважаю, ми здобули право тепер і на помилки. Звісно, у нас є плани на цей турнір, Лігу конференцій. Я не знаю, як далеко ми зможемо дійти, але маємо великі мрії, – сказав Туран.
Нагадаємо, що Шахтар у напруженому двоматчевому протистоянні здолав швейцарський Серветт та вперше у своїй історії пробився до групового етапу Ліги конференцій.
Поділитись