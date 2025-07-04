Павло Василенко

Діогу Жота разом зі своїм братом Андре Сілвою загинули в автокатастрофі в ніч з середи на четвер. Португальське видання Record представляє додаткові подробиці справи.

У португальця був відмінний сезон позаду. З червоними він виграв чемпіонат Англії, а з національною збірною здобув перемогу в Лізі Націй.

28-річний футболіст загинув у трагічній аварії. За попередніми даними, у машини, в якій футболіст їхав з братом, лопнула шина.

Тепер Record надав додаткові подробиці, посилаючись на розповідь Мігеля Гонсалвеса, який був фізіотерапевтом Жоти.

Футболіст і його брат прямували до Сантандера. Там вони повинні були сісти на пором до Англії. Лікарі порадили йому не літати через перенесений пневмоторакс.

Lamborghini Huracan, яким керували португальці, був орендований. Початкові повідомлення вказують на те, що за кермом був Андре Сілва.

Машина їхала занадто швидко. Один зі свідків почув два удари: перший – це лопнула шина, другий – вибухнув паливний бак. Після цього машина загорілася.