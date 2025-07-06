Павло Василенко

Похорон Діогу Жоти та Андре Сілви відбувся у Гондомарі в суботу. За повідомленнями ЗМІ, натовп фанатів спровокував скандал. Втрутилася навіть поліція.

Діогу Жота та його брат Андре Сілва загинули в автокатастрофі у четвер. Гравцю Ліверпуля було лише 28 років.

За даними поліції, автомобіль португальських футболістів вилетів з дороги під час обгону, що, ймовірно, стало результатом вибуху однієї з шин. За мить автомобіль спалахнув.

Похорон Жоти і Сілви відбувся в суботу, на них були присутні офіційна делегація Ліверпуля, товариші зі збірної Португалії та сотні вболівальників.

За даними The Sun, відразу після церемонії на цвинтарі у Гондомарі сталися скандальні події. Натовпи фанатів почали фотографуватись біля могили футболіста.

Британські ЗМІ повідомляють, що втрутилася поліція. Сили безпеки спробували взяти ситуацію під контроль, попросивши деяких скорботних покинути цвинтар. Однак це не допомогло.

За кілька хвилин шанувальники футболіста Ліверпуля повернулися до місця його поховання, де незважаючи на присутність поліції, продовжили фотографувати могилу. Ця ситуація викликала різку критику в Інтернеті.