Кріштіану та Джорджина Родрігес офіційно стали чоловіком і дружиною
Нарешті це сталося
Фото: Х
Португальський форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес офіційно стали чоловіком і дружиною.
Зірковий футболіст опублікував у соцмережах фотографії, на яких чітко видно символи їхнього нового сімейного статусу.
41-річний футболіст та його дружина виховують п'ятьох дітей Кріштіану, проте Родрігес є біологічною матір'ю лише двох дітей.
Останнім часом увесь футбольний світ гадав про дату і місце весілля, але, судячи з усього, пара одружилася без зайвого шуму.