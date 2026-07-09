Павло Василенко

Кріштіану Роналду вперше відреагував після завершення виступу збірної Португалії на чемпіонаті світу 2026 року. Капітан національної команди опублікував у своєму Instagram кілька фотографій із турніру, додавши до них лаконічне, але символічне послання: «Португалія назавжди!»

40-річний форвард не став коментувати поразку від Іспанії в 1/8 фіналу, а також не торкнувся теми свого майбутнього в збірній. Публікація стала його першою реакцією після болісного завершення мундіалю, який, за словами самого Роналду, був останнім у його кар'єрі.

Напередодні зустрічі з Іспанією легендарний нападник зізнався, що це його прощальний чемпіонат світу. Попри ранній виліт, турнір приніс португальцю історичне досягнення: він забив три м'ячі та став першим футболістом, якому вдалося відзначитися голами на шести чемпіонатах світу. Водночас його гра викликала чимало критики як серед уболівальників, так і футбольних експертів.