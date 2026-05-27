Кристал Пелас та Райо Вальєкано зустрінуться у фіналі Ліги конференцій УЄФА на Red Bull Arena у Лейпцигу. Для обох команд це буде перший європейський фінал в історії.

Кристал Пелас уже переписав клубну історію, ставши першим дебютантом великого єврокубка з 2001 року, який дістався фіналу. Команда Олівера Гласнера підходить до вирішального матчу після поразки від Арсенала з рахунком 1:2 у чемпіонаті Англії. Цей результат продовжив безвиграшну серію лондонців до чотирьох матчів.

Попри це, виступи англійського клубу в Лізі конференцій залишаються вражаючими. «Пелас» програв лише один із десяти останніх матчів турніру, здобувши вісім перемог – це рекордний показник для клубу-дебютанта у великому єврокубку.

Натомість Райо Вальєкано підходить до фіналу у значно кращій формі. Перемога над Алавесом з рахунком 2:1 продовжила безпрограшну серію мадридського клубу до дев’яти матчів. До цього відрізку також увійшли дві перемоги над Страсбургом у півфіналі Ліги конференцій.

Іспанська команда може стати першим клубом з Іспанії, який виграє Лігу конференцій. Минулого сезону у фіналі турніру поступився Бетіс.

Історія особистих зустрічей між командами відсутня – клуби ще жодного разу не грали один проти одного. Також обидві команди вперше зустрінуться з представником відповідної країни в єврокубках.

Серед статистичних фактів виділяється результативність матчів Кристал Пелас – у восьми останніх поєдинках команди фіксувалося понад 2,5 гола. Водночас лише один із семи останніх матчів «Райо Вальєкано» завершився з таким показником.

Особливу увагу у фіналі привертатиме нападник Пелас Ісмаїла Сарр, який може стати першим футболістом в історії Ліги конференцій, що забивав у шести матчах турніру поспіль. У складі Райо ключовою фігурою є Алемао, який оформив два голи у півфіналі.

Перед фіналом у команд є кадрові питання. Кристал Пелас очікує новин щодо стану Адама Вортона та Кріса Річардса, тоді як Райо Вальєкано стежить за відновленням Карлоса Мартіна.

