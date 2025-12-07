Крістал Пелас вирвав перемогу на останніх хвилинах у матчі з Фулгемом
Фулгем вдома не впорався із суперником
У рамках 15-го туру АПЛ відбулася зустріч Фулгема та Крістал Пелас.
На лондонському Крейвен Котедж гості здобули мінімальну вікторію — 2:1. Господарям вдалося відновити рівновагу у першій половині зустрічі, проте другий м'яч, отриманий після перерви, помітно ускладнив завдання команди.
Завдяки перемозі Крістал Пелас піднявся на четвертий рядок у чемпіонаті, набравши 26 балів, тоді як Фулхем залишається на 15-й позиції з 17 очками.
Англійська Прем'єр-ліга. 15-й тур
Фулгем – Крістал Пелас – 1:2
Голи: Вілсон, 38 – Нкетіа, 20, Гехі, 87
