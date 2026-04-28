Кроос: «Баварії потрібно змінити гру в обороні, щоб пройти ПСЖ»
Гра розпочнеться о 22:00
близько 2 годин тому
Ексгравець мадридського Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос поділився очікуваннями від півфінального протистояння Ліги чемпіонів між мюнхенською Баварією та ПСЖ. Слова наводить Sky Sport Germany.
Кроос підкреслив, що парижани, які є чинними володарями трофея, наразі демонструють футбол найвищого ґатунку, що робить цей півфінал зустріччю двох найсильніших команд Європи.
Я думаю, що Баварії доведеться зіграти в обороні трохи краще, ніж вони діяли з Реалом. ПСЖ може діяти більш ефективно, ніж мадридці. В обох зустрічах Баварія грала в обороні з великим ризиком, який Реал міг би використати ще більше у другому матчі. Якщо вони внесуть кілька коригувань, у Баварії будуть хороші шанси. Для мене це матч із рівними шансами на успіх. ПСЖ — чинний чемпіон. Виходячи з поточної форми, я вважаю, що Баварія та ПСЖ — дві найкращі команди.
