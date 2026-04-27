Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 23) продовжує успішний виступ на турнірі WTA 1000 у Мадриді (Іспанія). У поєдинку четвертого кола українка впевнено здолала американку Кеті Макнеллі (WTA 76).

Матч тривав 1 годину 38 хвилин та завершився переконливою перемогою Костюк. Українка виконала 2 ейси та реалізувала 6 із 13 брейк-пойнтів. При цьому Костюк припустилася 5 подвійних помилок. На рахунку Макнеллі жодної подачі навиліт, 2 подвійні помилки та 3 реалізовані брейки з 10 спроб.

WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) — Кеті Макнеллі (США) — 6:2, 6:3

За вихід до півфіналу Марта посперечається з представницею Чехії Ліндою Носковою (WTA 13), яка створила сенсацію, вибивши з турніру третю ракетку світу Корі Гауфф.

Костюк: «Мені знадобилося багато років, щоб навчитися грати в Мадриді».