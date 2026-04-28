Енріке — про матч з Баварією: «Це буде зустріч найкращих команд Європи»
Наставник парижан порівняв сили колективів та оцінив готовність своїх підопічних до гри з мюнхенцями
близько 2 годин тому
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від першого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.
Наставник парижан зазначив, що команда підходить до вирішальної стадії сезону в оптимальному стані. Слова наводить RMC Sport.
Усі команди прагнуть підійти до заключної частини сезону в найкращій формі. Усі гравці готові, за винятком Кентена Нджанту. Саме магія Ліги чемпіонів мотивує футболістів. Ми у дуже хорошому становищі. Це буде матч двох найкращих команд у Європі, хоча в Арсеналу теж чудовий сезон. У плані стабільності Баварія, можливо, трохи випереджає нас, бо програла лише два матчі. Але за тим, який рівень гри ми показуємо, немає команди кращої за нас.
Зустріч відбудеться у вівторок, 28 квітня.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
