Денис Сєдашов

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Наставник мюнхенців відзначив високий рівень підготовки суперника та професіоналізм Луїса Енріке, проте наголосив на готовності своєї команди до гри.

Компані підкреслив, що частий досвід протистоянь між цими клубами робить поєдинок максимально непередбачуваним. Слова наводить пресслужба UEFA.

В обох команд дуже творчий підхід до гри, зокрема і в плані вибору позиції, а також пошуку рішень. Уся справа в деталях, інтенсивності та енергії. Ми вже вчетверте граємо з ПСЖ, у нас є досвід матчів із цим опонентом, але і вони можуть сказати те саме. Луїс Енріке виконує просто неймовірну роботу. Їхня перемога в Лізі чемпіонів [минулого сезону] мене взагалі не здивувала. У команд Луїса Енріке є особливий стрижень. Футболісти, якими він керує, завжди готові бігти і боротися, так було в усіх його командах, це гідно поваги. Для перемоги в цьому матчі немає якогось магічного рішення. Наша перевага в тому, що ми вже грали з ПСЖ багато разів, але, як я вже сказав, це працює в обидва боки. Ми знаємо, як пресингувати суперника. Парі Сен-Жермен вміє працювати з акцентом на позиційну гру, але це не зб’є нас із пантелику. На кожній позиції у них грають великі майстри. Але те саме можна сказати і про нашу команду. Венсан Компані

Зустріч відбудеться у вівторок, 28 квітня.

Енріке — про матч з Баварією: «Це буде зустріч найкращих команд Європи».