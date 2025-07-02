Харківський Металіст 1925 поступилися грецькому Панатінаїкосу 0:3 у контрольному матчі, а новачок команди Ілля Крупський залишив поле вже на старті гри. Крупський зіткнувся головами з гравцем суперника. Через пошкодження він був змушений покинути поле вже на 11-й хвилині й одразу вирушив до лікарні.

Лікарі діагностували у Іллі струс мозку. Попередній прогноз — близько 10 днів на відновлення, — повідомили в клубі.

Після рівного першого тайму Металіст 1925 не втримав натиску Панатінаїкосу й пропустив тричі у другій половині: дубль оформив Даніель Мансіні (60, 73), а підсумковий рахунок встановив Кароль Свідерський на 89-й хвилині.

20-річний правий захисник повернувся до харківського клубу після оренди у Ворсклі та нещодавно підписав новий контракт до 2028 року. Ілля встиг провести кілька матчів за молодіжну збірну України й розглядається як один із перспективних гравців Металіста 1925.