Кривбас на своєму полі впевнено обіграв новачка УПЛ, пропустивши гол з центру поля
Команда Патріка ван Леувена не помітила Кудрівку
11 хвилин тому
В рамках восьмого туру чемпіонату України Кривбас на своєму полі у Кривому Розі приймав новачка Української Прем’єр-ліги Кудрівку.
Криворізька команда вразила ворота суперника у кожному з таймів. Вже на 15-й хвилині Твердохліб точним ударом у дотик відкрив рахунок.
Дебютант УПЛ намагався відновити рівновагу, проте на 77-й хвилині Мендоса блискучим ударом в один дотик в дальній кут подвоїв перевагу господарів.
Під завісу матчу венесуельський легіонер оформив дубль, відправивши м'яч у сітку після рикошету від Нагнойного.
Кудрівка уникла розгрому завдяки ефектному голу Думанюка прямим ударом із центру поля, до якого воротар криворіжців Кемкін виявився не готовим.
УПЛ. 8 тур
Кривбас – Кудрівка 3:1
Голи: Твердохліб, 15, Мендоса, 77, 89 – Думанюк, 90+1