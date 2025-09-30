Футболіст Кривбасу Єгор Твердохліб зазначив, що нічия з ЛНЗ з рахунком 0:0 стала закономірним підсумком зустрічі, оскільки на полі точилася запекла боротьба.

Крім того, гравець висловився про момент зі скасованим голом своєї команди після розіграшу кутового, який суддя анулював через порушення правил.

«В принципі, така важка гра, як ми і очікували. Хотілося показати трохи більше футболу, як з нашого боку, так і з їхнього. Ми дещо спростили гру, грали довгими передачами, боротьба була, менше футболу, більше боротьби. Складна гра вийшла і, як показує практика, на з цією командою постійно грати нелегко, тому результат 0:0 і є закономірним.

Мені здалося, що там була звичайна боротьба. Може, наш гравець його трохи руками відштовхнув, але як на мене, це звичайна боротьба, але я не дивився повтор, не можу сказати. У грі здалося, що гол чистий, але потрібно переглянути з камер і говорити точніше. Я думаю, судді дивилися VAR і скасували гол правильно, я не знаю», — сказав Твердохліб для клубної пресслужби.