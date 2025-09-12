Поєдинок між Вересом та Кудрівкою закривав п'ятничну програму 5 туру УПЛ. Матч в Рівному завершився з рахунком 2:0.

Підопічні Олега Шандрука змогли відзначитись на початку кожного з таймів. Спочатку літній новачок Вереса вчасно відгукнувся на передачу Веслі на 7-й хвилині, а на старті другої 45-хвилинки Сміян подвоїв перевагу господарів.

Отримавши подвійний удар від Вереса гості більшу частину другого тайму провели в більшості. На 56-й хвилин Ндукве агресивно врізав Лосенку по ногах, за що отримав пряму червону, вислухавши все, що про нього думає Шандрук.

Верес після вилучення почав грати по рахунку, не давши футболістам Кудрівки бодай скоротити відставання в рахунку, натомість господарі вперше в сезоні змогли виграти у рідних стінах.

УПЛ. 5 тур

Верес - Кудрівка 2:0

Голи: Бойко, 7, Сміян, 53

