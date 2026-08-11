Павло Василенко

24-річний захисник Северін Татолна став гравцем київського Лівого Берега.

Северін народився у Центральноафриканській Республіці, однак у семирічному віці він переїхав до Швеції.

У Швеції виступав за низку клубів, серед яких Шеллефтео, Умео та Карлстад.

На початку 2025 року Татолна перебрався до Словаччини, де став гравцем ФК Гуменне. Минулого сезону захищав кольори клубу Железярне Подбрезова, а також на правах оренди виступав за Татран Прешов.

Минулого сезону в Словаччині Северін провів загалом 22 матчі та віддав 3 результативні передачі.

Основна позиція Татолни – лівий фланг захисту, також він може діяти у центрі оборони.

В активі новачка «лелек» – 10 офіційних матчів за національну збірну Центральноафриканської Республіки, у яких він відзначився одним асистом.