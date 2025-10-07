Президент Металіста 1925 Богдан Бойко оцінив результати новачка УПЛ після повернення в еліту. Його слова наводить пресслужба клуба.

Металіст 1925 продовжує демонструвати стабільну форму: вісім матчів без поразок, упевнена гра та відчуття зростаючої підтримки вболівальників. Про те, як клуб вибудовує систему у всіх напрямках, що змінилося після приходу головного тренера Младена Бартуловича та чому для команди важлива не лише серія результатів, а й довіра харків’ян

У цих результатах ми бачимо позитивні сигнали, команда росте і стає більш впевненою. Але для нас важливо не розслаблятися, адже попереду ще дуже багато відповідальних матчів. Це лише етап шляху. Поки рано робити великі висновки - треба продовжувати й надалі стабільно працювати.

Ми відчуваємо, що підтримка з боку вболівальників зростає. Це дуже мотивує. Але довіру потрібно не просто завоювати - її треба постійно підтверджувати. Тому ми рухаємося крок за кроком і робимо все можливе, аби люди пишалися з клубом та завжди його підтримували, - наводить слова Бойка сайт Металіста 1925.