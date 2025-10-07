Павло Василенко

Українська Прем’єр-Ліга продовжує відзначати героїв сезону 2025/26 і склала символічну збірну 8-го туру, а також назвала найкращого гравця та найкращого тренера. Традиційно це було зроблено разом з ведучими, експертами, коментаторами УПЛ ТБ та представниками провідних спортивних ЗМІ України. Цього разу їх було 38.

Найкращим тренером 8-го туру колективним рішенням групи з 38 експертів майже одностайно (34 перших місця в анкетах) було визнано Віталія Пономарьова, який на чолі ЛНЗ завдав розгромної виїзної поразки Шахтарю з рахунком 4:1.

За звання найкращого футболіста 8-го туру дуже серйозний заочний спір розгорнувся між двома легіонерами – Кривбаса та ЛНЗ. У підсумку венесуельський лівий вінгер Глейкер Мендоза набрав на 10 балів більше, ніж нігерійський правий вінгер Проспер Обах – 141:131.

Символічна збірна 8-го туру УПЛ: Паламар (ЛНЗ) – Кузик (ЛНЗ), Сарапій (Полісся), Муравський (ЛНЗ), Копина (Рух) – Мендоза (Кривбас), Литвиненко (Металіст 1925), Рябов (ЛНЗ), Яшарі (ЛНЗ), Обах (ЛНЗ) – Ассінор (ЛНЗ). Тренер: Віталій Пономарьов (ЛНЗ).