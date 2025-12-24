Кривбасу не вдалося продати свого лідера ексчемпіону Бразилії
Ботафогу згорнув перемовини
близько 1 години тому
Півзахисник Кривбаса та збірної Венесуели Глейкер Мендоса більше не входить у сферу інтересів Ботафогу, повідомляє журналіст Нелсон Феррер. Його слова наводить X.
Кандидатура венесуельця розглядалась тренером Давіде Анчелотті, який по завершенні сезону в Бразилії покинув команду.
Угода Глейкера Мендоси з Ботафогу зірвалася. Вони вирішили цього сезону підписати дешевих гравців, які мають значний потенціал для зростання, щоб потім продати їх у середньостроковій перспективі. Тож українці, знаючи це, купили його та підвищили ціну продаж, - написав Феррер.
Раніше Кривбас скористався опцією викупу Мендоси у Ангостури, яка отримала за футболіста близько півмільйона євро.
Мендоса цього сезону відіграв за Кривбас 17 матчів: 5 голів, 9 асистів.