Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги Європи Астон Вілла вдома впевнено переграла Маккабі Тель-Авів.

Господарі зламали опір кривдника Динамо у кваліфікації турніру в компенсований час першого тайму – на 46-й хвилині відзначився Маатсен. Після перерви перевага бірмінгемців закріпилася: на 59-й Мален холоднокровно реалізував пенальті. Маккабі намагався оживити гру в атаці, але Вілла безпомилково відпрацювала в обороні та спокійно довела матч до перемоги.

До вашої уваги огляд матчу.

Астон Вілла набрала дев'ять очок і продовжує боротьбу за топ-8. Маккабі (1) тепер 34-й.

Ліга Європи. Загальний етап, четвертий тур

Астон Вілла – Маккабі Тель-Авів 2:0

Голи: Маатсен, 45+1, Мален, 59 (пен.)

Астон Вілла: Мартінес, Ліндельоф, Торрес (Камара Бубакар, 64), Конса, Матсен, Онана (Макґінн, 75), Богард, Роджерс (Воткінс, 64), Санчо (Тілеманс, 75), Гессан (Буендія, 75), Мален

Маккабі: Машпаті, Асанте, Шломо, Камара (Хейтор, 14), Ревіво, Ной (Шахар Ідо, 60), Сіссоко, Мадмон, Давіда (Єхескель, 60), Перец (Андраде, 78), Варела (Ніколаєску, 78)

Попередження: Сіссоко, Ной