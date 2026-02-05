Український легіонер Трабзонспору Арсеній Батагов продовжує вражати стабільною грою у турецькій Суперлізі. За підсумками 20-го туру сезону він увійшов до символічного збірного тижня за версією статистичного порталу SofaScore.

У матчі проти Антальяспора, що завершився внічию 1:1, виступ Батагова оцінили на 7,8 балів. Це дозволило йому вдруге потрапити до команди тижня.

Цього сезону 22-річний український півзахисник провів 19 матчів у всіх турнірах і зробив два результативні паси, поступово закріплюючись в основному складі турецького клубу.