Кривдник Динамо в Лізі конференцій відмовився від нового контракту
Фахівець взяв 2 титули з Кристал Пелес
25 хвилин тому
Олівер Гласнер / Фото - Кристал Пелас
Олівер Гласнер не планує підписувати новий контракт з Кристал Пелес, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Австрійський тренер прийняв рішення щодо своїх подальших кроків.
Угода Гласнера з «орлами» розрахована до 30 червня 2026 року.
Під його керівництвом Кристал Пелас в цьому році вигравав Кубок Англії та Суперкубок, а також вийти в плей-офф раунд Ліги конференцій.
