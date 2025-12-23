Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола ініціював продовження контракту центрального захисника команди Йошка Гвардіоли.

23-річний хорват цього сезону регулярно виходить в основі в парі з Рубеном Діашем. Клуб планує закріпити його як ключового гравця на довгострокову перспективу і розглядає підписання нової угоди вже цього сезону.

Чинний контракт Гвардіоли розрахований до 2028 року, але очікується його продовження із можливим збільшенням зарплати.

У нинішньому сезоні Йошко став одним із найбільш потрібних гравців Манчестер Сіті, провівши 20 матчів у всіх турнірах, забивши два голи і віддавши чотири результативні передачі.

