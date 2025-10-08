Кривдник Шахтаря розкрив секрет перемоги ЛНЗ
Головна сенсація УПЛ
18 хвилин тому
Олексій Паламарчук / Фото - ЛНЗ
Голкіпер Інгульця Олексій Паламарчук підбив підсумки матчу 8 туру УПЛ проти Шахтаря (4:1). Його слова наводить Football.ua.
Для мене це була несподіванка, але ми добре розібрали Шахтар і не дали їм багато простору біля нашого штрафного. Ну і зловили свої моменти, ось і весь рецепт перемоги. Триразові тренування Турана? Я думаю, хай гравці Шахтаря до нас приїдуть на одне тренування… Це буде цікаво, тут і побігають (сміється)? - розповів Паламарчук.