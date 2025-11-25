За інформацією журналіста Екрема Конура, мюнхенська Баварія активно працює над продовженням угоди з французьким оборонцем Дайо Упамекано. Однак сам гравець має інший пріоритет — перехід до мадридського Реала.

Джерело повідомляє, що саме мадридський клуб є головним варіантом для продовження кар’єри захисника. Інтерес також проявляють Ліверпуль та ПСЖ.

У поточному сезоні 27-річний Упамекано провів 15 матчів у всіх турнірах, але не відзначився результативними діями. Контракт футболіста з Баварією чинний до середини 2026 року, а його оціночна вартість за даними Transfermarkt складає 60 мільйонів євро.