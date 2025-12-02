Реал знову не зміг здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії, завершивши матч проти Жирони внічию 1:1. Це вже третя поспіль нічия мадридців у Ла Лізі, через що команда втратила перше місце, пропустивши вперед Барселону.

За інформацією журналіста Пепе Альвареса, у клубі серйозно замислилися над можливістю звільнення головного тренера Хабі Алонсо. Повідомляється, що майбутнє наставника вирішиться у найближчих зустрічах, і керівництво Реала уважно стежитиме за результатами.

На випадок зміни тренера президент клубу Флорентіно Перес має лише одного кандидата — Зінедін Зідан, який уже раніше очолював мадридців. Однак на даний момент ця інформація не підтверджена провідними виданнями.

Хабі Алонсо очолив Реал на початку літа, змінивши Карло Анчелотті. Уже 3 грудня команда проведе виїзний матч проти Атлетіка Більбао — зустріч, яка може визначити подальшу долю тренера.